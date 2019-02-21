Генпрокуратура выявила коррупциогенные факторы в порядке формирования федерального перечня учебников

21 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Центральный ФО

Генпрокуратура выявила коррупциогенные факторы в порядке формирования федерального перечня учебников

Генпрокуратура выявила коррупциогенные факторы в утвержденном Минобрнауки России порядке формирования федерального перечня учебников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Читайте также:

Так, согласно документу, дополнительная экспертиза учебника проводится той же или другой экспертной организацией при возникновении вопросов в отношении выводов экспертной организации, однако условия выбора экспертной организации не определены.

Порядком также установлено, что при проведении экспертизы учебника должен быть исключен конфликт интересов между экспертом и заказчиком экспертизы учебника", иначе научно-методический совет по учебникам принимает решение не рекомендовать включение учебника в федеральный перечень. "Однако понятие конфликта интересов между экспертом и заказчиком экспертизы, а также способы его предотвращения в порядке не определены, что предоставляет возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению должностных лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ГП, порядком закреплены противоречивые положения, согласно которым учебник исключается из федерального перечня при непредставлении в установленные сроки положительного экспертного заключения по результатам дополнительной или повторной экспертизы учебников. При этом этим же порядком определено, что учебник "не может быть рекомендован к включению в федеральный перечень учебников, если он по решению Совета направлен на дополнительную или повторную экспертизу".

"Указанные нормативные коллизии, а также неполнота административных процедур являются коррупциогенными факторами, предусмотренными Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96", - заявили в Генпрокуратуре.

Министру просвещения РФ Ольге Васильевой рекомендовано исключить коррупциогенные факторы из соответствующего нормативного правового акта ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, по решению научно-методического совета по учебникам в базовую часть федерального перечня учебников вошли 863 наименования. Ранее список включал 1 370 учебников.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Генпрокуратура выявила коррупциогенные факторы в порядке формирования федерального перечня учебников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: генпрокуратура, федеральный перечень учебников, минпросвещения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.02.2019 11:21 Мск Известный промышленник поддержал запрет "непатриотичного" школьного учебника по экономике
Ранее 07.02.2019 01:02 Мск В России запретили учебник по экономике из-за недостатка патриотизма

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 250

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети