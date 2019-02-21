Генпрокуратура выявила коррупциогенные факторы в порядке формирования федерального перечня учебников

Генпрокуратура выявила коррупциогенные факторы в утвержденном Минобрнауки России порядке формирования федерального перечня учебников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, согласно документу, дополнительная экспертиза учебника проводится той же или другой экспертной организацией при возникновении вопросов в отношении выводов экспертной организации, однако условия выбора экспертной организации не определены.

Порядком также установлено, что при проведении экспертизы учебника должен быть исключен конфликт интересов между экспертом и заказчиком экспертизы учебника", иначе научно-методический совет по учебникам принимает решение не рекомендовать включение учебника в федеральный перечень. "Однако понятие конфликта интересов между экспертом и заказчиком экспертизы, а также способы его предотвращения в порядке не определены, что предоставляет возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению должностных лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ГП, порядком закреплены противоречивые положения, согласно которым учебник исключается из федерального перечня при непредставлении в установленные сроки положительного экспертного заключения по результатам дополнительной или повторной экспертизы учебников. При этом этим же порядком определено, что учебник "не может быть рекомендован к включению в федеральный перечень учебников, если он по решению Совета направлен на дополнительную или повторную экспертизу".

"Указанные нормативные коллизии, а также неполнота административных процедур являются коррупциогенными факторами, предусмотренными Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96", - заявили в Генпрокуратуре.

Министру просвещения РФ Ольге Васильевой рекомендовано исключить коррупциогенные факторы из соответствующего нормативного правового акта ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, по решению научно-методического совета по учебникам в базовую часть федерального перечня учебников вошли 863 наименования. Ранее список включал 1 370 учебников.