Назарбаев заявил о роспуске правительства Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о скором роспуске правительства страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Республики.

"Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны… Как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку", - говорится в заявлении.

По его словам, новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.

Как отметил Назарбаев, по многим направлениям экономики, несмотря на решения правительства, положительные изменения так и не достигнуты. "Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов. Но Правительству совместно с НацБанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики… Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет", - привел пример глава Казахстана.

Также он подчеркнул, что реальные доходы населения страны не увеличиваются, а доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. "В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью. На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов Правительства, министров, акимов, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику", - добавил он.

Цели для нового правительства Назарбаев намерен сформулировать на ближайшем съезде партии "Нұр Отан".