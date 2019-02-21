В Смоленской области 11 сотрудников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности из-за гибели заключенного

В Смоленской области к дисциплинарной ответственности привлечены 11 должностных лиц ИК №6 в Рославле из-за смерти заключенного, передает "Интерфакс" со ссылкой на областную прокуратуру.

Представление о привлечении сотрудников исправительной колонии было удовлетворено после выявленных спецпрокурором нарушений.

Осужденный скончался в ноябре 2018 года в ходе конфликта с другим заключенным. Сотрудники колонии, как выяснилось в ходе проверки, не приняли мер по контролю за порядком в колонии.