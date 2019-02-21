21 Февраля 2019
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В Смоленской области 11 сотрудников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности из-за гибели заключенного

В Смоленской области к дисциплинарной ответственности привлечены 11 должностных лиц ИК №6 в Рославле из-за смерти заключенного, передает "Интерфакс" со ссылкой на областную прокуратуру.

Представление о привлечении сотрудников исправительной колонии было удовлетворено после выявленных спецпрокурором нарушений.

Осужденный скончался в ноябре 2018 года в ходе конфликта с другим заключенным. Сотрудники колонии, как выяснилось в ходе проверки, не приняли мер по контролю за порядком в колонии.

Напомним, ранее о пытках в ярославской колонии сообщила "Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. Инцидент произошел 29 июня прошлого года. 

Как ранее сообщало Накануне.RU, ФСИН после скандала в ИК Ярославля заявил, что проверит все случаи применения физической силы и специальных средств в колониях и СИЗО за прошедший год.

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В Смоленской области 11 сотрудников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности из-за гибели заключенного

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Теги: колония, смоленская область, ИК, прокуратура



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