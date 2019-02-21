21 Февраля 2019
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В "Юнармии" рассказали подробности сцены с "разгоном митинга"

Сегодня в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в военной комендатуре Екатеринбургского гарнизона школьников, которые поступают в "Юнармию", учили разгонять митинги. В соцсетях эта история вызвала бурю негодования со стороны горожан.

"Зачем они туда вступили? Своих бабушек и дедушек будут гонять?", "Придет время - этих детей, а также их родителей кинут с долгами", "Янычар из них готовят", - кипели соцсети.

Однако в Свердловском гарнизоне "Юнармии" рассказали Накануне.RU, что информация о характере мероприятия не соответствует действительности.

"Сотрудниками военной полиции в преддверии Дня защитника Отечества было проведено мероприятие для ребят, которые вступают в "Юнармию", принятие клятвы. Ребята – военные полицейские подготовили им показательное выступление – отражение нападения на охраняемый объект. Ну то есть, по легенде, к КПП пришли хулиганы и начали кидаться бутылками и провоцировать караульного. Потом, по легенде, приехали военные полицейские в количестве шести штук, и хулиганов от КПП отогнали, а главного хулигана задержали", - пояснил Накануне.RU и.о. начальника Свердловского регионального штаба Алексей Федоров.

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В "Юнармии" рассказали подробности сцены с "разгоном митинга"

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Теги: Юнармия, разгон митинга



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