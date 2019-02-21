Три вартовчанина удостоены почётного знака "За заслуги перед городом"

В Нижневартовске на заседании думы оценили эффективность реализации муниципальных программ, профилактику правонарушений, обсудили пропаганду здорового образа жизни и приватизацию муниципального имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Депутаты поддержали обращение своих нефтеюганских коллег о гарантиях для детей-сирот увеличить норму предоставления им жилья с 33 "квадратов" до 40. Окончательное слово – за окружной думой.

На заседании назвали имена тех, кто удостоен почётного знака "За заслуги перед Нижневартовском". Депутаты решили дать награду заместителю директора "Спортивной школы олимпийского резерва "Самотлор" по спортивной подготовке (волейбол) Алексея Березина, заслуженному работнику сферы образования Людмиле Сениной, главному геологу "Югра Бурение" Юрию Шушакову. Награждение состоится в торжественной обстановке.