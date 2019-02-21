СМИ: Порошенко создал сеть подкупа избирателей и рассчитывает добрать 10% голосов

Украинский президент Петр Порошенко создает массовую сеть подкупа избирателей за казенный счет. Об этом пишет издание "Страна", которое провело собственное расследование.

Отмечается, что схема покрывает всю Украину до самых отдаленных уголков и впервые применяется в стране в столь массовом масштабе. В штабе олигарха рассчитывают, что это даст ему дополнительно до 10% голосов и обеспечит выход во второй тур. Практически о том же самом заявляла кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Вначале составляется список людей, которые будут работать на сеть. У политтехнологов, обслуживающих интересы кандидатов, эти базы всегда сохраняются. Далее эти люди проводят как бы соцопросы, но на самом деле выявляя потенциальных сторонников Порошенко и расширяя сеть. Далее подключаются колл-центры, которые связываются с выявленными людьми и предлагают им оформить материальную помощь. Это самый хитрый ход, потому что деньги на помощь действительно выделены местными властями, но дойти они должны только до "своих". Формально для их получения достаточно просто "нуждаться", но по факту - поддерживать Порошенко. В областях на это выделены десятки миллионов гривен.

Теоретически получившие матпомощь могут и не проголосовать за Порошенко, но поскольку деньги платятся только его потенциальным сторонникам, а в заявлении они указывают свои данные, то психологически это является почти стопроцентной гарантией того, что все эти люди придут на избирательный участок и отдадут свой голос за Порошенко.

"Схема гениальна в своей простоте и эффективности. То есть, по сути, создается не просто #Сетка. А настоящая "секта", которую обрабатывают постоянной агитацией и затем подкармливают социальными выплатами", - пишет издание.

Наиболее масштабный подкуп планируется в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях, где рейтинг Порошенко невысокий, но его можно "докупить".

Напомним, на днях глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в стране развернута система масштабного подкупа избирателей. Накануне.RU писало о том, что недавно в Днепропетровске (Днепре) сорвался процесс массового подкупа избирателей в пользу Порошенко под видом раздачи материальной помощи. Так, в госбюджете Украины на 2019 год выделен миллиард гривен на некий "президентский фонд". Еще в конце прошлого года предприниматель Анатолий Амелин предположил, что эти деньги предусмотрены для подкупа электората. 16 февраля Порошенко выразил уверенность, что результаты выборов будут "прекрасными".