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Происшествия Пермский край

Житель Березников, заявивший о возбуждённом против него деле "на основе клона страницы в соцсети", оправдан по одной из статей

Житель Березников Игорь Зайцев, попавший под "уголовку" за посты "ВКонтакте", лишился части обвинения – его оправдали по статье 282 УК РФ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Зайцев рассказал Накануне.RU, что суд решил оправдать его из-за того, что статью 282 "декриминализировали".

"У меня спросили, согласен ли я с этим, я сказал, что да. И всё, на этом суд кончился. 4 марта будет заседание по третьей статье, 280-й", - заявил Зайцев.

Напомним, ему вменяли призывы к экстремизму и возбуждение ненависти или вражды. Ранее его подозревали в реабилитации нацизма, однако позже эту статью убрали. Зайцев полагает, что поводом для преследования стали записи в соцсети, которые опубликованы на клоне его страницы.

"Посты, которые мне вменяют, я не писал. Как я думаю, с помощью специальной программы сделана копия страницы, где размещены все эти материалы. На ней за три года – около 100 тыс. постов. Если разделить, получается, по 100 записей в день. Позже нашли старый телефон, ему больше 10 лет, с которого якобы написаны посты. Теперь авторство предъявляют мне – говорят, написано же, что твоя страница, значит, автор – ты. Такой клон делается быстро", - сказал ранее в разговоре с Накануне.RU Зайцев.

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Житель Березников, заявивший о возбуждённом против него деле "на основе клона страницы в соцсети", оправдан по одной из статей

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Теги: Игорь З., уголовное дело, пост, Вконтакте



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Ранее 19.02.2019 11:10 Мск Житель Березников заявил о возбуждённом против него деле "на основе клона страницы в соцсети"

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