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Экономика В России

Росстат не зафиксировал снижения цен на бензин

Розничные цены на бензин за неделю, окончившуюся 17 февраля, остались практически неизменными: автомобильное топливо подешевело на 0,1%.

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По данным еженедельного мониторинга, незначительно снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 24 центрах субъектов, передает корреспондент Накануне.RU. Наиболее существенно цены снизились в Салехарде – на 5% и Владимире – на 1,9%. Ранее, напомним, столица Ямала была в лидерах по росту цен на АЗС.

Увеличение цен на бензин автомобильный на 0,1% было зафиксировано в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Симферополе и Нальчике.

Как сообщало Накануне.RU, по данным Росстата, производители бензина в январе снизили цены на 19,1%, однако на рознице это почти не отразилось.

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Росстат не зафиксировал снижения цен на бензин

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Теги: цены на бензин, АЗС, Росстат



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