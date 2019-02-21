21 Февраля 2019
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Свердловского рабочего, уволенного после пикета на Красной площади, не пустили к владельцу завода

Свердловский рабочий Рустам Корелин, уволенный с работы после пикета у здания Правительства РФ и на Красной площади в Москве, не смог встретиться с владельцем завода Сергеем Шмотьевым. Он намерен объявить голодовку.

Напомним, Корелин ездил в столицу, чтобы провести ряд одиночных пикетов с протестом "против маленькой зарплаты в 25 тыс. руб.", "отсутствия на его очень вредном производстве льготных первых списков" и "отсутствия независимого профсоюза".

Как рассказывала депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова, он трудится на заводе ООО "Форэс" в городе Сухой Лог и 15 декабря прошлого года принял активное участие в митинге "За повышение заработной платы и создание независимого профсоюза" на своем предприятии. После этого, по данным депутата, якобы руководители "Форэса" урезали Рустаму зарплату с 30 тыс. руб. в месяц до 25 тыс. и потребовали уволить его по любому подходящему поводу.

Рустам Корелин, рабочий, одиночный пикет(2019)|Фото: facebook.com/Наталья Крылова

На этой неделе стало известно, что Сухоложское подразделение предприятия решило расторгнуть трудовой договор с Корелиным. В компании утверждают, что он "не исполнял свои трудовые обязанности и имел дисциплинарное взыскание".

Как рассказал Накануне.RU Рустам Корелин, сегодня он приехал в Екатеринбург, в головной офис предприятия в "Онегине", и пытался добиться встречи с владельцем завода Сергеем Шмотьевым, чтобы рассказать ему о действиях руководства Сухоложского предприятия. Однако сделать этого не получилось.

"Мне сказали: встретиться с ним у тебя не получится, пиши бумагу и подавай в наш офис. Но после такого я не в состоянии что-то писать, обязательно напишу на днях. Сказал, что поставлю палатку и буду объявлять голодовку", - отметил рабочий.

По его словам, на предприятии якобы понимают, что когда он обжалует свое увольнение в суде, то выиграет.

"Все сфабриковано, и я это докажу. Приказа (об увольнении, - прим.) пока нет, он ожидается 24 числа. Когда я его увижу, то поставлю палатку", - пообещал Рустам Корелин.

В пресс-службе компании "Форэс" заявили Накануне.RU, что встреча не могла состояться, потому что Сергея Шмотьева не было на рабочем месте.

Мы продолжим следить за развитием ситуации.

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Свердловского рабочего, уволенного после пикета на Красной площади, не пустили к владельцу завода

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Теги: Корелин, рабочий, пикет, завод



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