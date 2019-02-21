Тюменский мусорный завод опроверг сведения о лицензии на продажу вторсырья

Тюменский мусоросортировочный завод отрицает, что вторичное сырье складируется, а не продается из-за отсутствия лицензии, передает корреспондент Накануне.RU. Ранее, напомним, активисты подняли этот вопрос, посетив завод.

"Российским законодательством не предусмотрено лицензирование деятельности на реализацию вторичного сырья. Реализация вторичного сырья будет осуществляться на конкурсной основе. Первые конкурсы пройдут в марте текущего года. Покупатели будут определяться по результатам конкурсных процедур", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, ранее об отсутствии лицензии сообщили в Тюменском отделении КПРФ, после визита на предприятие делегации во главе с областным депутатом-коммунистом Тамарой Казанцевой. Первый секретарь тюменского обкома КПРФ раскритиковала технологии, которые применяются на предприятии. Она назвала их устаревшими и заявила, что они применялись в Европе еще 20-30 лет назад.