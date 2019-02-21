Госдума приняла законопроект о наказании для "генералов" преступного мира

Лидерам организованных преступных группировок (ОПГ) грозит лишение свободы от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн руб. за занятие высшего положения в преступной иерархии. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, внесенный президентом. Депутаты надеются, что поправки позволят наказывать не только исполнителей преступлений, но и "генералов преступного мира", которые управляют процессом в тени и не несут наказания, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект предусматривает появление в Уголовном кодексе 210-й статьи, устанавливающей уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Ответственность составит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб., при этом возможность применения к ним условного наказания исключается.

"Наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами. Лидеры преступных сообществ координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами, занимаются разделом сфер преступного влияния и преступных доходов, руководят преступными действиями и в связи с этим представляют наибольшую преступную опасность. Однако благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ, как правило, уходят от уголовной ответственности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту президента.

Также в качестве отдельного преступления предлагается выделить участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества. За его совершение может грозить лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.

Законопроектом предлагается повысить штрафы, которые могут быть назначены совместно с лишением свободы, по другим частям статьи 210 УК РФ: за участие в преступном сообществе – штраф повышается до 3 млн руб. с 500 тыс. руб., а также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы — от семи до 10 лет (сейчас от пяти до 10 лет).

За совершение какого‑либо из вышеуказанных преступлений с использованием служебного положения – штраф увеличивается до 5 млн рублей (сейчас до 1 млн руб.), при этом срок лишения свободы сохраняется действующий — от 15 до 20 лет.

По словам члена комитета по государственному строительству и законодательству Отари Аршбы, при разработке законопроекта авторы анализировали международный опыт. В лидерах по борьбе с ОПГ, по словам депутата, - отдельные штаты США и Италия.

"Так что это не новеллы, не выдумки, а путь, который весь мир проходит", - сказал депутат.

Вера Ганзя напомнила о преступниках из 1990-х, которые в наше время "легализуются", пытаясь компенсировать былую деятельность благими делами. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заверил, что такие лица также подпадают под действие законопроекта.

Суммы, которые изымаются у ОПГ, исчисляются миллиардами рублей, а штраф за лидерство в преступном сообществе – всего несколько миллионов, заметил Николай Иванов.

"Не эффективнее ли прибегнуть к конфискации имущества и пожизненному заключению?" - спросил он.

"Если это имущество и деньги, нажитые преступным путем, то они будут конфискованы", - пояснил содокладчик. Однако нельзя назначить более суровую ответственность, если не доказана связь лидера ОПГ с конкретными преступлениями, добавил Минх.

Инициативу оценил Михаил Емельянов.

"Законопроект улучшит криминогенную обстановку. Наш УК сконструирован так, что к ответственности можно привлечь только за конкретное преступление, но в преступном мире есть люди, которые принимают стратегические решения, но не имеют отношения к конкретным преступлениям, поэтому дотянуться до них правоохранительные органы не могут. В итоге наказывают только шестерок, рядовых уголовного мира, а генералы и маршалы уходят от ответственности", - заметил депутат.

В "Единой России" заявили, что поправки нанесут удар "жесткому кодексу криминальных традиций".

Законопроект был принят в первом чтении.