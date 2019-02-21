В Челябинскую область не пустили 2,5 тонны украинских конфет "Roshen"

Челябинские таможенники на границе с Казахстаном задержали автомобиль, в котором находилось 2,5 тонны украинских конфет "Roshen", сообщили Накануне.RU в пресс-службе таможни.

Конфеты везли из Казахстана для продажи в Челябинск.

Стоит отметить, что эта продукция запрещена к ввозу на территорию России.

Водитель рассказал, что 383 коробки украинских конфет он вез по просьбе своего знакомого и не знал, что они относятся к санкционным.

Товар вернули в Казахстан. По данному факту возбуждено административное дело, наложен штраф.

В пресс-службе Челябинской таможни подчеркнули, что это первый случай ввоза украинских товаров из Казахстана в Челябинскую область.