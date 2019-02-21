Ректор тюменского вуза после визита силовиков в масках написал заявление об увольнении

Ректор Тюменского государственного университета культуры Игорь Шишкин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщают информированные источники Накануне.RU. Поводом для такого шага могло стать недавнее задержание руководителя вуза силовиками.

Отметим, что правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию, в самом учебном заведении косвенно подтвердили факты визита "людей в масках". По информации источников Накануне.RU, речь может идти о коррупции и финансовых махинациях с фондом заработной платы. Другие осведомленные собеседники также связывают инцидент с зачисткой сферы культуры в области.

Так, недавно в СМИ проходила информация об уголовном деле в отношении генерального директора ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" Юлии Шакурской и неожиданной "тихой" отставке директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса.

В приемной Шишкина корреспонденту Накануне.RU, затруднились прокомментировать информацию об отставке ректора, однако добавили, что начальник "на работе не появлялся". По последней информации, он находится под подпиской о не выезде.