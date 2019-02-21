В Москве закрыли клинику, где летом 2018 года скончалась пациентка

В Москве закрыли клинику "Асклепий Мед", в которой летом 2018 года во время пластической операции скончалась пациентка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росздравнадзора.

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В июле прошлого года в этой клинике во время выполнения эстетической операции по пластике половых губ скончалась женщина 1978 года рождения. После инцидента московское управление ведомства провело внеплановую выездную проверку. По ее результатам стало известно, что медучреждение не имело лицензии на осуществление медицинской деятельности. "При этом клиника "Асклепий мед" предлагала гражданам стран СНГ, временно проживающим в столице, широкий спектр медуслуг, которые не были безопасными для пациентов: врачи не имели должной квалификации, отсутствовало необходимое в ходе лечения оборудование, применялись недоброкачественные и просроченные лекарственные препараты и медицинские изделия", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ООО "Асклепий мед" Сагындык Кудайбердиев осужден на 1,5 года колонии.