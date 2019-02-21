21 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Киев готовит покушение на Медведчука, - МГБ ДНР

Министерство госбезопасности ДНР обнародовало планы украинских спецслужб о покушении на члена политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.
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По его словам, устранение неугодных политиков готовит Главное управление разведки Минобороны. Покушение на Медведчука должна совершить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа, базирующегося в Хмельницком. Сейчас специалисты из Разведывательного управления минобороны США готовят ликвидаторов.

Покушение планируется подать как действия националистов.

Напомним, в начале февраля экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что у него есть данные, что на Украине создана спецгруппа из 12 человек, которая готовит покушение на Медведчука, на которого завели уголовное дело о госизмене за предложение дать автономию Донбассу.

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Киев готовит покушение на Медведчука, - МГБ ДНР

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Теги: Украина, Виктор Медведчук, покушение



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