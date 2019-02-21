Владимир Путин отметил работу властей "тюменской матрешки" в создании научного центра

Работа по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выходит на финишную прямую. Усилия трех регионов были отмечены президентом России Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал основные задачи и посылы, которые обозначил президент в своем выступлении. Он отметил, что оценка главы государства его порадовала.

"Вскоре мы выйдем на финишную прямую и займемся подготовкой итоговых документов, которые направим на федеральный конкурс по созданию НОЦ. Наша задача – завершить эту работу к лету текущего года. Надеюсь, что наша совместная заявка будет оценена по достоинству. Мы преследуем очень амбициозную цель – пройти процедуру создания НОЦ в первой волне, и начать конкретную работу по реализации перспективных научно-исследовательских и коммерческих проектов", – сообщил губернатор.

Напомним, основная задача научно-образовательных центров, создаваемых в стране по инициативе президента России Владимира Путина, заключается в коммерциализации и внедрении в практику результатов передовых научных исследований.

Как сообщалось ранее, НОЦ "тюменской матрешки" сконцентрируется на темах, учитывающих специфику регионов. В основе деятельности НОЦ должны лежать четыре важных направления - освоение Арктики, нефтегазовая отрасль и нефтехимия, биологические, аграрные и медицинские технологии, а также социально-гуманитарные исследования.

К числу конкретных проектов, которые будут реализованы на базе научного центра относят создание "умных" удобрений, разработку и внедрение технологий цифрового земледелия на базе искусственного интеллекта, создание рецептур нового поколения продуктов питания с использованием получаемых из тюменского сырья природных биоактивных веществ, а также ускорение генерации нефти в нефтематеринских породах и многое другое.