21 Февраля 2019
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В Госдуме предложили "присмотреться" к закону о передаче пенсий по наследству: "В нем есть здравое зерно"

Депутат Госдумы от Тюменской области, Югры и Ямала Владимир Сысоев считает, что в законопроекте о возможности наследования пенсии есть здравое зерно.

"В принципе, законопроект хороший, - сказал парламентарий в комментарий Накануне.RU. – Если люди работали, законно платили все взносы, то, наверное, пенсии должны оставаться тем людям, кто их может наследовать".

Стоит отметить, эксперты говорят о том, что российская пенсионная система не рассчитана на наследование пенсий - средства тех, кто умер через короткий период после наступления пенсионного возраста, идут на выплаты пенсий другим россиянам.

"У нас все, что связано с Пенсионным фондом, покрыто таким глухим мраком и какой-то занавесой непонятности", - заявил в связи с выводами экспертов Сысоев. Он отметил, что, к примеру, когда обсуждался вопрос о поднятии пенсионного возраста, до принятия законопроекта нужно было решать проблему занятости молодежи, занятости престарелых людей.

Одним из плюсов нового закона Сысоев называет то, что он может стать мотивацией платить налоги в Пенсионный фонд. "Люди будут знать, что пенсия потом унаследуется. На мой взгляд, закон хороший, ведь средства там заморожены лежат, а так они пойдут на внутренний рынок, будут тратиться, это вклад в рост внутреннего валового продукта. К закону нужно присмотреться, в нем есть здравое зерно", - резюмировал депутат.

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В Госдуме предложили "присмотреться" к закону о передаче пенсий по наследству: "В нем есть здравое зерно"

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Теги: владимир сысоев, передачи пенсии по наследству



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