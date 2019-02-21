ПФР после послания Путина признался, что индексации не увеличивали размер выплат пенсионеров

Индексация пенсий и ежемесячной доплаты будет проходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Пенсионный фонд России изменил порядок по предложению президента Владимира Путина, сделанного в ходе оглашения послания, передает корреспондент Накануне.RU.

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Сейчас индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера. Каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. В результате общий размер выплат даже после индексации может оставаться без изменений.

После изменений прибавка в результате индексации будет устанавливаться к общим выплатам пенсионера. "Поправки позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году", - говорится в пояснениях фонда.

Новый порядок будет распространен на январскую индексацию страховых пенсий, перерасчет произойдет автоматически.

Расходы на индексацию социальной выплаты в 2019-2024 гг. оцениваются в 120 млрд руб.