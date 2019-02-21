21 Февраля 2019
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Общество Курганская область

В поликлинике Шадринска, в котором пациенты чувствуют себя "хуже скотины", отремонтируют коридоры и купят новый аппарат УЗИ

Глава Зауралья Вадим Шумков в ходе визита в Шадринск посетил городскую поликлинику и дал указание отремонтировать коридоры медучреждения.
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Шумков также посмотрел в каких условиях врачи ведут прием больных, пообщался с теми и другими. Врио губернатора поставил задачу купить в поликлинику новый аппарат УЗИ. Скоро в учреждении заменят и флюорограф, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Курганской области.

В октябре прошлого года сразу после своего назначения врио главы региона Вадим Шумков уже был в Шадринске - тогда он посетил местную центральную районную больницу, где осмотрел старый корпус инфекционного отделения, а также первый этаж поликлиники. Тогда обращение по ужасному состоянию шадринской "инфекционки" пришло Шумкову через социальную сеть.

Волну народного возмущения вызвали фотографии, которые в социальных сетях в мае этого года разместила жительница Шадринска Екатерина Агафонова. Женщина сказала, что после госпитализации в больницу она чувствовала себя хуже скотины.

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В поликлинике Шадринска, в котором пациенты чувствуют себя "хуже скотины", отремонтируют коридоры и купят новый аппарат УЗИ

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Теги: Шадринская поликлиника, больница, ремонт, условия, деньги, Вадим Шумков



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