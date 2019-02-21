"Готов поставить палатку и объявить голодовку". Уволенный после пикета на Красной площади рабочий требует встречи с владельцем завода

Свердловский рабочий Рустам Корелин, уволенный с работы после пикетов у здания Правительства РФ и на Красной площади в Москве, намерен добиваться справедливости в Екатеринбурге.

Напомним, Корелин ездил в столицу, чтобы провести ряд одиночных пикетов с протестом "против маленькой зарплаты в 25 тыс. руб.", "отсутствия на его очень вредном производстве льготных первых списков" и "отсутствия независимого профсоюза".

Как рассказывала депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова, он трудится на заводе ООО "Форэс" в городе Сухой Лог и 15 декабря прошлого года принял активное участие в митинге "За повышение заработной платы и создание независимого профсоюза" на своем предприятии. После этого, по данным депутата, якобы руководители "Форэса" урезали Рустаму зарплату с 30 тыс. руб. в месяц до 25 тыс. и потребовали уволить его по любому подходящему поводу.

На этой неделе стало известно, что Сухоложское подразделение предприятия решило расторгнуть трудовой договор с Корелиным. В компании утверждают, что он "не исполнял свои трудовые обязанности и имел дисциплинарное взыскание".

Как сообщил Накануне.RU Рустам Корелин, сегодня он приехал в Екатеринбург, в головной офис предприятия в "Онегине". Он намерен добиться встречи с владельцем завода Сергеем Шмотьевым - готов поставить палатку и объявить голодовку до тех пор, пока не добьется объективного разбора конфликта со стороны администрации головного офиса. От подробных комментариев Рустам воздержался, пояснив, что в данный момент находится на месте и пытается договориться о встрече.

Накануне.RU будет следить за развитием событий.