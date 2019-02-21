21 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

СБУ проводит обыски о представителей штаба Тимошенко

Сотрудники СБУ и других органов проводят в нескольких областях обыски у представителей штаба кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Об обыске в Запорожье сообщило в Facebook доверенное лицо Тимошенко Виталий Рябцев.
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Он отметил, что обыски имеют массовый характер и касаются многих волонтеров штаба.

Зампредседателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что СБУ выявила "избирательную пирамиду", которая работала во многих областях во главе с депутатом Рады с целью обеспечить кандидату победу на выборах. Кандидата и депутата он не назвал, но признал, что проводится более 30 обысков.

Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в том, что он готовит масштабные фальсификации выборов и готов купить 6 млн голосов.

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СБУ проводит обыски о представителей штаба Тимошенко

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Теги: Украина, выборы президента Украины, СБУ



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