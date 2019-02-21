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Активисты планируют всероссийский митинг против завода по розливу байкальской воды для Китая

Экологические активисты намерены организовать всероссийский митинг "Спаси Байкал" против строительства завода по розливу бутилированной воды на озере. Акцию планируется провести 23 марта. Об этом накануне в ходе пресс-конференции в Иркутске сообщили организаторы мероприятия, пишут "Аргументы и факты". Издание отмечает, что на нее собралось около 200 человек.

Активисты считают, что митинг должен состояться одновременно во всех крупных городах страны, а там, где это не удастся, предлагается проводить одиночные пикеты.

По имеющейся информации, возведение завода вблизи посёлка Култук якобы будет забирать из озера по 500 тыс. л воды ежедневно и, таким образом, падение уровня воды в Байкале значительно усилится. Вся бутилированная вода при этом пойдёт на экспорт в Китай.

Инвестором проекта значится компания, зарегистрированная в КНР. Идея построить завод по розливу бутилированной воды на озере Байкал столкнулась с протестами со стороны местных жителей. Они опасаются значительного экологического ущерба из-за длинных труб, необходимых для реализации проекта.

Байкальская природная территория(2017)|Фото: www.baikalfund.ru/

Как сообщало Накануне.RU, против создания предприятия была создана онлайн-петиция. К настоящему моменту она набрала около 600 тыс. подписей. Позднее на петицию отреагировали китайские СМИ, которым инициаторы проекта заявили, что подобные опасения беспочвенны, так как детальный проект завода ещё не разработан, а сам объект не будет представлять угрозы для жителей Иркутска.

О том, что проект строительства завода по розливу бутилированной воды вблизи Байкала является экологически безопасным, говорят и ученые, пишет "АиФ". Издание приводит комментарий директора НИИ Биологии ИГУ Максима Тимофеева, который уверен, что какого-либо значимого ущерба для экосистемы озера завод не нанесет.

Тем не менее, заявление китайских экспертов о необходимости строительства тысячекилометрового трубопровода из Байкала в провинцию Ганьсу вызвало переполох в Восточной Сибири.

Напомним, китайская сторона также попросила у премьера РФ Дмитрия Медведева одобрить проект, предусматривающий поставку 70 млн кубометров воды из Алтайского края в Китай. Китайские эксперты считают, что безопасным для экосистемы будет переброска 1% вод, то есть, примерно 600 млн кубометров.

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Активисты планируют всероссийский митинг против завода по розливу байкальской воды для Китая

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Теги: Китай, Байкал, завод, митинг, экоактивисты



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Ранее 03.05.2017 09:19 Мск Китайские СМИ отреагировали на петиции против строительства завода по розливу байкальской воды

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