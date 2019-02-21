21 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале женщину-прапорщика войсковой части подозревают в избиении маленькой дочери

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащей. Речь идет об избиении маленького ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении, подозреваемой по делу является женщина-прапорщик войсковой части 3280. Ей вменяется часть 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Как считают следователи, 31 января этого года военнослужащая нанесла своей 3-летней дочери удары по голове и телу.

В результате ребенок получил сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы. После прохождения стационарного лечения девочка находится на попечении у бабушки, а с ее матерью работают правоохранители.

Проводится расследование.

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На Среднем Урале женщину-прапорщика войсковой части подозревают в избиении маленькой дочери

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Теги: прапорщик, девочка, избили, Средний Урал



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