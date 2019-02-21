21 Февраля 2019
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Семья погибшего под Воронежем срочника получила извинения из войсковой части заказным письмом

Командир войсковой части принес официальные извинения семье 19-летнего солдата, убитого на полигоне под Воронежем.

Родители получили заказное письмо с соболезнованиями, его опубликовало "КП- Кубань". Пришло письмо только через неделю после случившегося. До этого никто ни разу не позвонил семье и не извинился.

Командир части пообещал, что виновные в смерти Степана, "в случае их выявления", "понесут справедливое наказание, соответствующее тяжести невосполнимой утраты".

Ранее родственники скончавшегося на полигоне в Воронежской области срочника потребовали привлечь к ответственности командиров погибшего и расформировать богучарскую часть, в которой постоянно гибнут солдаты.

Тело солдата, служившего в войсковой части 91711, со следами насильственной смерти было обнаружено 10 февраля. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

При этом ранее в пресс-службе Западного военного округа информировали, что на теле погибшего срочника не обнаружены признаки насильственной смерти.

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Семья погибшего под Воронежем срочника получила извинения из войсковой части заказным письмом

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Теги: срочник, воронеж, письмо



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