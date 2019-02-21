21 Февраля 2019
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Общество Курганская область

В центре Кургана перекроют еще одну улицу и отключат в домах воду

В Кургане из-за аварии на водопроводе закрывают для движения улицу Комсомольскую на участке от Куйбышева до Климова. В этом месте расположен элитный ресторан, который 23 февраля, возможно, останется без клиентов. Также по этой дороге сокращают свой путь автовладельцы, чтобы объехать пробку возле ЦУМа.

Транспорт не сможет проехать по улице с 9.00 23 февраля до 20.00 25 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Движение откроют с 26 февраля.

Коммунальщики также сообщили, что из-за проведения работ потребуется отключить воду в некоторых домах, которые находятся поблизости. Воды не будет с 9.00 до 21.00 23 февраля по следующим адресам:

- ул.Куйбышева, 54, 54А, 58, 60

- ул.Климова, 57, 59, 61

- ул.Комсомольская, 14.

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В центре Кургана перекроют еще одну улицу и отключат в домах воду

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Теги: Климова, Куйбышева, авария, водоснабжение, Водный союз, Курган



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