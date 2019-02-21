21 Февраля 2019
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Это - норма: Елена Малышева ответила критикам "танца матки" в эфире Первого канала

Телеведущая Елена Малышева (57) ответила на критику музыкального номера в ее программе "Жить здорово!", который пользователи окрестили "танцем матки".

В этом проекте уже было наглядное изображение процедуры обрезания, был танец тестикул с песней "Если ты с яичками, значит, ты мужик". А теперь свою песню исполнила "матка" – женский репродуктивный орган изобразила женщина в красном костюме с воздушными шариками в руках – очевидно, они символизировали яичники. 

"Матка" в стихотворной форме сообщила, что может увеличиваться до десяти раз в объеме во время беременности, а также пожелала в новом году всем здорового потомства.

В итоге пользователи сети стали высмеивать "танец матки", а "Коммунисты России" даже потребовали отстранить Малышеву от эфира.

Телеведущая, однако, не видит в этом номере ничего зазорного. "Использование ростовых фигур для рассказа о внутренних органах делается для того, чтобы у людей сохранялся интерес к внутренним органам. К сожалению, телевидение не приемлет чтение лекций. Телевидение вынуждено людей развлекать, а развлекая, просвещать. Поэтому в нашей песне, от имени матки исполненной, рассказаны важнейшие вещи структуры матки. Костюм был прекрасен, роль эту исполнила выдающаяся актриса Светлана Галка. Мы не нарушили ничьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растёт ребёнок... И, честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда  останется вопрос: "Как же ты появился на свет?", - цитирует Малышеву радиостанция "Говорит Москва".

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Это - норма: Елена Малышева ответила критикам "танца матки" в эфире Первого канала

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Теги: елена малышева, жить здорово, танец матки



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