Пограничная полиция Молдавии не пустила в страну журналистку телеканала "Россия-1"

Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну журналистке телеканала "Россия-1" Ольге Юрьевой.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проверки документов выяснилось, что цель ее визита "не соответствует заявленной", передает ТАСС.

В среду из кишиневского аэропорта была возвращена съемочная группа НТВ, которая прилетела для интервью с президентом Молдавии Игорем Додоном.

В январе прошлого года в страну не пустили российскую журналистку Ираду Зейналову. Ранее в Молдавию не пускали журналистов различных изданий, в том числе главеда "Аргументов и фактов" Игоря Черняка, корреспондента РИА Новости Тимура Хурсандоваи других.

МИД РФ грозил Молдавии последствиями в связи с запретом на пересечение границы журналистам.