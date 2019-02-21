21 Февраля 2019
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Екатеринбургский депутат попросил главу РПЦ поддержать референдум по строительству храма святой Екатерины

Депутат-коммунист гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков обратился к Патриарху Московскому Кириллу и митрополиту Екатеринбургскому Кириллу с просьбой поддержать референдум по строительству храма святой Екатерины возле Театра драмы. Официальное обращение депутат опубликовал на своей странице "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В своем письме Пирожков описывает ситуацию с двух сторон, например, он говорит, что некоторые жители Екатеринбурга высказывали потребность в храме святой Екатерины, но также есть и другие, кто не поддерживает это строительство.

Говоря о том, что избирательная комиссия уже одобрила заявку инициативной группы по референдуму, Пирожков просит Екатеринбургскую митрополию "благословить" его проведение.

"Ведь непоколебимая убежденность ваша в том, что именно там, на набережной нашего города нужно построить храм, без сомнения покоится на ясном понимании поддержки этого решения большей частью екатеринбуржцев, Не представляю, что могло бы стать лучшим доказательством правоты вашей позиции относительно необходимости застроить этот парк храмом, нежели убедительнейшая победа на городском референдуме", - заключил депутат.

Он также прокомментировал свое заявление тем, что "разгромная победа" на референдуме сторонников строительства храма заставит замолчать скептиков, к которым он относит и себя.

Между тем, вопрос строительства храма возле Драмтеатра уже, можно сказать, решен. Накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории возле Театра драмы, где планируется строительство храма святой Екатерины. Также этот проект одобрили и на общественных обсуждениях. Что касается проведения референдума, то теперь его судьбу решат на ближайшем заседании гордумы - 26 февраля.

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Екатеринбургский депутат попросил главу РПЦ поддержать референдум по строительству храма святой Екатерины

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Теги: храм святой Екатерины, референдум, Патриарх Кирилл, глава РПЦ



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