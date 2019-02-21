Прикамские депутаты утвердили отрицательный отзыв на проект Госдумы о бесплатном молоке

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании утвердили отрицательное заключение губернатора Максима Решетникова на законопроект оппозиционных фракций Госдумы о бесплатном молоке для школьников младших классов, передает корреспондент Накануне.RU.

Обоснованием для направления отрицательного отзыва стало то, что по нормам СанПиН, в рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и напитков для обучающихся общеобразовательных учреждений, включены молоко, соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в том числе инстантные, кисломолочные продукты, творог.

"Таким образом, наличие в рационе учащихся питьевого молока, кисломолочных продуктов, соков, предусмотрено действующим законодательством РФ. Кроме того, принятие законопроекта потребует дополнительных ассигнований из бюджета Пермского края. По нашим подсчетам почти 220 млн руб., из расчета по 10 рублей на ребенка в день", - сообщила заместитель краевого министра образования и науки Лариса Сидорова.

Депутаты-оппозиционеры регионального парламента с таким заявлением не согласились. "Справедливоросс" Дарья Эйсфельд напомнила, что период с 2018-2027 г. объявлен десятилетием детства и особое внимание должно уделяться сохранению здоровья подрастающего поколения. Она сообщила, что программа "школьное молоко" реализуется с 2005 г. на территории РФ и в разные годы в ней принимали участие разные регионы: Ленинградская область (программа реализуется 11 лет), Белгородская область (10 лет), Воронежская область (8 лет). И в регионах, где реализуется эта программа уже отмечены положительные результаты .

"В тех субъектах федерации, где реализуется данная программ, заболеваемость детей снизилась на 11%, количество заболеваний органов пищеварения снизилось на 8%, а доля здоровых детей, наоборот, увеличилась на 20%. Вместе с тем в последние годы количество регионов, которые самостоятельно реализуют данную программу неуклонно снижается. И на сегодняшний момент таких регионов чуть больше 20. Отдельно хочу обратить, что речь идет о бесплатном цельном молоке и кисломолочных продуктах типа кефира, йогурта, поскольку в настоящее время в наших учебных заведениях согласно нормам СанПиНа молоко применяется для приготовления блюд, а не в цельном виде. Поэтому наша фракция выступает против поддержки проекта постановления", - заявила депутат.

Против высказался и либерал-демократ Олег Постников. Он заявил, что его племянники из Чаковского из двух школ прислали меню на неделю и предложил министерству образования с ним ознакомиться.

"Меню гимназии №9. За всю неделю первый-четвертый класс. Понедельник - только коктейль молочный вижу. Вторник, среда, четверг - любимое блюдо школьников: колбаса в тесте. Уникальный продукт. И только в пятницу сочник с творогом и фрукт недели. Школа №2, где есть меню для льготников отдельное. Попрошу на это особое внимание обратить - очень куцое и бедное. Вторник - рыба-минтай припущенная в молоке и сок фруктовый. Больше нет никаких продуктов. Смотрим меню для льготников - среда: голубцы в сметанном соусе и четверг - яблоко. Все! О каких говорим мы молочных продуктах и фруктах в данных школах?" - поинтересовался парламентарий.

Он пообещал подготовить депутатский запрос. Лариса Сидорова назвала эти примеры частными и отметила, что это прежде всего ответственность руководителя образовательной организации, который должен согласовывать конкретное десятидневное меню с Роспотребнадзором.

Также выступил депутат Владимир Корсун. Он отметил, что младшим школьникам остро необходим кальций и заявил, что принятие законопроекта о бесплатном молоке будет способствовать снижению заболеваемости у подрастающего поколения, повышению успеваемости и культуры здорового питания. Он призвал парламентариев не экономить на здоровье детей.

Однако доводы оппозиционеров не были услышаны. Большинством голосов депутаты заксобрания Пермского края утвердили отрицательное заключение на законопроект Госдумы. "За" проголосовали 35 человек, "против" - восемь, воздержался один.