Более 400 студентов ВШЭ отстранили от занятий из-за отсутствия сведений об иммунном статусе по кори

Более 400 студентов "Высшей школы экономики" отстранены от занятий из-за отсутствия сведений об иммунном статусе по кори, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Всего 451 студент временно не посещают занятия в связи с предписанием Роспотребнадзора в случае распространения заболевания.

"В настоящий момент... остаются отстраненными от занятий 398 студентов бакалавриата и 53 студента магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна", - сообщили в вузе.

На прошлой неделе один из корпусов вуза был закрыт на карантин в связи с выявлением у одного студентов случая кори.