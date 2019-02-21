В День защитника Отечества в центре Екатеринбурга перестанут ходить трамваи

Движение трамваев по проспекту Ленина в Екатеринбурге будет закрыто 23 февраля. Об этом Накануне.RU сообщили в городском "Трамвайно-троллейбусном управлении".

Причина кроется в возложении венков к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Движение трамваев по проспекту Ленина на участке от Бажова до Луначарского будет закрыто с 10 часов 45 минут и до окончания мероприятия.

В связи с этим пассажиров просят заранее планировать свои поездки.

Напомним, ГИБДД Екатеринбурга уже предупредила водителей о проведении в городе рейдов в праздничные выходные.