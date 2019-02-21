Эксперт: Пенсионная система России рассчитана на то, что не все успеют получить накопления

Российская пенсионная система не рассчитана на наследование пенсий, так как средства тех, кто умер через короткий период после наступления пенсионного возраста, идут на выплаты пенсий другим россиянам. Механизм, предложенный депутатами Госдумы, может привести к разорению Пенсионного фонда.

Напомним, "эсеры" предложили ввести понятие "гарантированного периода получения страховой пенсии по старости", в течение этого периода пенсию получает либо сам он, либо, в случае его смерти, наследники.

Средства из накопительной части, которые пенсионеры не успели получить до момента смерти, идут на выплаты пережившим средний возраст и на формирование резервов, пояснил Накануне.RU доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Наследование средств предусмотрено лишь в том случае, если гражданин умер, не дожив до пенсии.

"В основу системы заложены определенные периоды дожития, она построена на принципах актуарной экономики. На что сейчас расчет: двое умрут в положенные сроки, а один переживет и будет получать остатки за двух первых в течение этого времени. Если мы вводим механизм наследования, то все эти принципы летят к черту", - говорит Гудков.

Что же касается страховой части пенсии, то она является распределительной - это деньги не самого пенсионера, а сегодняшнего работающего населения. Применение схемы наследования к солидарной части приведет к тому, что средств на выплаты новым пенсионерам не останется - неработающего населения становится больше, параллельно тариф понизился с 29%% до 22%. "Тариф был сброшен для того, чтобы освободить ставку для формирования накопительных пенсий, которые не сформировались, а были украдены. В 2015 г. должно было сформировать от 10 до 15 трлн руб., а сформировалось только 3 трлн - такого еще не было в нашей истории", - говорит Гудков.

По мнению Гудкова, механизм наследования уместен для добровольных пенсионных накоплений, которые формируются по договору. Напомним, по такому пути идут Мифнин и ЦБ при разработке проекта об ИПК.