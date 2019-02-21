В Шадринске будут судить рецидивиста, который в пьяном угаре пять дней избивал свою мать и подругу

В Шадринске передано в суд уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого мужчины, который на протяжении пяти дней избивал своих мать и сожительницу.

С 11 по 16 сентября прошлого года обвиняемый в пьяном виде систематически избивал женщин, а в один из дней он нанес своей подруге несколько десятков ударов по голове и спине - это повлекло средний вред ее здоровью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Свою вину мужчина признал и пояснил, что просто был пьян. Сейчас ему грозит до 7 лет тюрьмы.