Футболисты "Урала" завершают подготовку на Кипре к "Зениту" и "Спартаку"

Футболисты "Урала" завершают сборы на Кипре. Команда стала тренироваться меньше.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, до первого официального матча в 2019 году осталось 10 дней, поэтому команда стала работать в одноразовом режиме. Каждый день тренировка проходит вечером, а днем тренерский штаб организовывает несколько теоретических занятий для футболистов.

Как отметили в "Урале", в подобном ритме команда Дмитрия Парфенова (на фото) продолжит работу до 27 февраля. В этот день завершится третий сбор, а утром 28 февраля игроки вылетят в Екатеринбург.

В ближайшую пятницу тренеры планируют провести контрольный матч. О сопернике в клубе обещают рассказать позже.

Напомним, 2 марта уральцам предстоит встреча в рамках чемпионата с питерским "Зенитом", а 7 марта - в Кубке России с московским "Спартаком". Обе игры пройдут в Екатеринбурге.