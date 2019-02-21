За незаконную деятельность оштрафованы сотрудники департамента недропользования Югры

В работе департамента недропользования и природных ресурсов Югры нашли нарушения природоохранных законов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры округа.

Речь идёт о различных нарушениях. Департамент незаконно даёт положительные заключения государственных экспертиз проектов освоения лесов. Он систематически нарушает сроки оказания госуслуг: опаздывает с направлением заявителям заключений государственных экспертиз проектов освоения лесов, предоставления выписок из государственного лесного реестра.

Также он нарушает закон при заключении с людьми договоров купли-продажи леса для собственных нужд. Нарушения действующего законодательства нашли также при внесении информации в Единую автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней. Нет должного контроля за внесением таких сведений в ЕГАИС.

Его сотрудники не принимают заявления на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в электронной форме. Из-за отсутствия работы с полицией охотничьи билеты выдают ранее судимым людямм, имеющим непогашенную судимость. Сотрудники департамента нарушают сроки и порядок рассмотрения обращений граждан.

Природоохранная прокуратура внесла главе департамента представление о нарушениях закона. 10 человек ответили дисциплинарно и материально. Также виновные сотрудники оштрафованы по постановлению прокурора.