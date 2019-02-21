21 Февраля 2019
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Евгений Кафельников назвал "большинство россиян" "безграмотными, ленивыми и неопрятными папуасами"

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает большинство россиян "ленивыми папуасами".

В верифицированном аккаунте Евгения в Twitter появилась такая запись в ответ на сообщение "Московского комсомольца" о том, что "большинство россиян одобрили деятельность Путина на посту президента": "Большинство россиян, это безграмотные, ленивые, и неопрятные папуасы, у которых только одно на уме: "как ******* (обмануть) своего соседа". Отметим, что в цитате про "безграмотных россиян" сохранены авторские орфография и пунктуация.

Не все подписчики Кафельникова согласились с ним. В комментариях теннисисту пишут: " а у некоторых папуасов хватает ума показать себя папуасом в твиттере", "не было желания поменять гражданство? Тогда более бы понятными стали все эти твиты...".

Напомним, ранее музыкант Андрей Макаревич предложил "как данность" принять "тот факт", что "80% населения Земли – идиоты".

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Евгений Кафельников назвал "большинство россиян" "безграмотными, ленивыми и неопрятными папуасами"

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Теги: евгений кафельников, россияне, андрей макаревич



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