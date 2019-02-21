21 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске суд изберет меру пресечения экс-омбудсмену Алексею Севастьянову

В Челябинске в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему уполномоченному по правам человека Алексею Севастьянову.

В пресс-службе Центрального районного суда Накануне.RU сообщили, что ходатайство поступило, но в настоящий момент дата и время заседания неизвестны.

Напомним, экс-омбудсмен был задержан накануне в Москве и доставлен в Челябинск. Его подозревают в покушение на мошенничество.

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В Челябинске суд изберет меру пресечения экс-омбудсмену Алексею Севастьянову

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Теги: Алексей Севастьянов, задержание, уголовное дело,



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