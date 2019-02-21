В Челябинске суд изберет меру пресечения экс-омбудсмену Алексею Севастьянову

В Челябинске в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему уполномоченному по правам человека Алексею Севастьянову.

В пресс-службе Центрального районного суда Накануне.RU сообщили, что ходатайство поступило, но в настоящий момент дата и время заседания неизвестны.

Напомним, экс-омбудсмен был задержан накануне в Москве и доставлен в Челябинск. Его подозревают в покушение на мошенничество.