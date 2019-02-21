Директора приморской школы, где родители устроили самосуд, отстранили от работы

Директор школы в городе Большой Камень в Приморье, где родители избили пятиклассника, временно отстранен от должности.

Также от должности отстранен педагог - руководитель класса, сообщил "Интерфаксу" сотрудник мэрии города.

Следственный комитет начал проверку по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей. Как уточнили в ведомстве, администрация школы не реагировала на сигналы о противоправном поведении подростка.

Известно, что ранее пострадавший мальчик "жестоко вел себя" по отношению к другим детям. Сообщалось, что самосуд над подростком могли устроить родители других учеников.

По данным СМИ, родители школьников решили сами разобраться с хулиганом, который обижал их детей. Они пришли в учебное заведение, отвели пятиклассника в мужской туалет и там окунули его головой в унитаз. При этом парень получил травмы.

По факту избиения 12-летнего ученика одной из школ города Большой Камень возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 116 УК РФ - "нанесение побоев или иных насильственных действий".