21 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

Бизнесмен предложил построить частное наземное метро в Челябинске

Предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин предлагает построить в Челябинске частное наземное метро. Он опубликовал отрытое обращение к губернатору Борису Дубровскому и врио главы города Владимиру Елистратову, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению инициатора проекта, в столице Южного Урала для решения транспортной проблемы необходимо построить от 40 км линий метро. Однако денег на строительство нет, поэтому необходимо строить наземное метро за счет частного финансирования без участия государственного сектора.

"Затраты на строительство надземного метро в 20 раз меньше, чем на подземный метрополитен. Также надземное метро дешевле в эксплуатации, безопаснее и комфортабельнее для пассажиров. Оно не потребует государственных дотаций и субсидий за время своего существования. Низкие затраты позволят перевозить жителей города по минимальным тарифам", - сообщил он.

Бичурин отметил, что частный наземный метрополитен будет приносить налоговые доходы в бюджет.

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Бизнесмен предложил построить частное наземное метро в Челябинске

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Теги: метро, поезд, строительство,



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