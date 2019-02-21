"Академия русской мечты" создана в Екатеринбурге

Писатель, публицист, председатель Изборского клуба Александр Проханов вновь посетил Свердловскую область, на этот раз – для проведения первого заседания "Академии русской мечты", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В конференц-зале мультимедийного парка "Россия - моя история" собрались представители общественных организаций Среднего Урала, духовенства, политики, бизнесмены, историки и философы, которым интересны идеи Проханова о "русской мечте".

Напомним, что идея создания такого дискуссионного клуба принадлежит самому писателю, а в декабре прошлого года, после съёмок на Среднем Урале авторской программы из цикла "В поисках русской мечты", она была поддержана губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Академия русской мечты, которую надлежит создать, — это собрание зодчих, восстанавливающих чертежи русского храма, сонм молитвенников, живых и мёртвых, которые своими молитвами сбивают несущиеся на Россию сгустки магической тьмы, — сформулировал Проханов концепцию дискуссионного клуба. — Это бессчётные прихожане, из которых состоит наш народ. Академия русской мечты — это духовное оружие, которое вступает в сражение с академией чёрных магов. Каждый, кто считает Россию ненаглядной Родиной, — будь он русский, еврей или татарин, — каждый, кто несёт в наш храм свои сокровенные чаяния, молитвы, веру в красоту и любовь, является академиком этой возвышенной академии. Русская мистическая победа, продолжающая череду великих русских побед, неизбежна".

В ходе первого заседания Академии, чьим участником, по словам публициста, может стать любой человек, интересующийся судьбой страны, Проханов пообщался с журналистами, выступил с лекцией "Вероучение русской мечты" и ответил на вопросы экспертов.

Накануне.RU готовит материал о подробностях встречи.