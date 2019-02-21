21 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

"Академия русской мечты" создана в Екатеринбурге

Писатель, публицист, председатель Изборского клуба Александр Проханов вновь посетил Свердловскую область, на этот раз – для проведения первого заседания "Академии русской мечты", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В конференц-зале мультимедийного парка "Россия - моя история" собрались представители общественных организаций Среднего Урала, духовенства, политики, бизнесмены, историки и философы, которым интересны идеи Проханова о "русской мечте".

Напомним, что идея создания такого дискуссионного клуба принадлежит самому писателю, а в декабре прошлого года, после съёмок на Среднем Урале авторской программы из цикла "В поисках русской мечты", она была поддержана губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Александр Проханов(2019)|Фото: Накануне.RU

"Академия русской мечты, которую надлежит создать, — это собрание зодчих, восстанавливающих чертежи русского храма, сонм молитвенников, живых и мёртвых, которые своими молитвами сбивают несущиеся на Россию сгустки магической тьмы, — сформулировал Проханов концепцию дискуссионного клуба. — Это бессчётные прихожане, из которых состоит наш народ. Академия русской мечты — это духовное оружие, которое вступает в сражение с академией чёрных магов. Каждый, кто считает Россию ненаглядной Родиной, — будь он русский, еврей или татарин, — каждый, кто несёт в наш храм свои сокровенные чаяния, молитвы, веру в красоту и любовь, является академиком этой возвышенной академии. Русская мистическая победа, продолжающая череду великих русских побед, неизбежна".

В ходе первого заседания Академии, чьим участником, по словам публициста, может стать любой человек, интересующийся судьбой страны, Проханов пообщался с журналистами, выступил с лекцией "Вероучение русской мечты" и ответил на вопросы экспертов.

Накануне.RU готовит материал о подробностях встречи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Академия русской мечты" создана в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Проханов, Академия русской мечты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 160

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети