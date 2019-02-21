21 Февраля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Прокуратура нашла в бюджетном учреждении Нефтеюганска зарплату ниже прожиточного минимума

Прокуратура нашла нарушения при формировании зарплат сотрудников муниципального "Культурно-досугового комплекса" ("КДК") Нефтеюганска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
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В сети появились документы, рассказывающие о зарплатах работников КДК. Так, директор Александр Зуев имеет месячный оклад в 97,6 тыс. руб., главбух – 78 тыс. руб., а, например, делопроизводитель – 10,1 тыс. руб. Последняя сумма, к слову, меньше прожиточного минимума, который в ХМАО в четвёртом квартале 2018 г. составил для трудоспособного человека 15,6 тыс. руб.

Прокуратура проверила эти данные, подтвердила нарушения и в последнюю декаду января внесла три представления с требованием их устранить. Документы направлены главе Нефтеюганска Сергею Дегтярёву, в комитет по культуре мэрии и в "КДК". Срок рассмотрения бумаг – 30 суток, так что вскоре можно будет говорить об итогах их изучения.

Директор культурно-досугового комплекса Нефтеюганска Александр Зуев(2019)|Фото: www.admugansk.ru

Александр Зуев

Отметим, мэрию третьего по величине города Югры "штормит" и без культурных потрясений из-за последствий январского визита силовиков и задержания Дегтярёва.

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Прокуратура нашла в бюджетном учреждении Нефтеюганска зарплату ниже прожиточного минимума

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Теги: культурно-досуговый комплекс, зарплата, Александр Зуев



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