Прокуратура нашла в бюджетном учреждении Нефтеюганска зарплату ниже прожиточного минимума

Прокуратура нашла нарушения при формировании зарплат сотрудников муниципального "Культурно-досугового комплекса" ("КДК") Нефтеюганска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В сети появились документы, рассказывающие о зарплатах работников КДК. Так, директор Александр Зуев имеет месячный оклад в 97,6 тыс. руб., главбух – 78 тыс. руб., а, например, делопроизводитель – 10,1 тыс. руб. Последняя сумма, к слову, меньше прожиточного минимума, который в ХМАО в четвёртом квартале 2018 г. составил для трудоспособного человека 15,6 тыс. руб.

Прокуратура проверила эти данные, подтвердила нарушения и в последнюю декаду января внесла три представления с требованием их устранить. Документы направлены главе Нефтеюганска Сергею Дегтярёву, в комитет по культуре мэрии и в "КДК". Срок рассмотрения бумаг – 30 суток, так что вскоре можно будет говорить об итогах их изучения.

Александр Зуев

Отметим, мэрию третьего по величине города Югры "штормит" и без культурных потрясений из-за последствий январского визита силовиков и задержания Дегтярёва.