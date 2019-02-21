21 Февраля 2019
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Песков обмолвился о важном международном звонке Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ближайших планах Владимира Путина.

Напомним, в среду Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным посланием. Эксперты отмечают, что большая часть его поручений чиновникам относится к социальной сфере.

По словам Пескова сегодня глава государства будет решать рабочие вопросы в Москве. Также он упомянул, что скоро представители СМИ смогут получить информацию о важном международном звонке Путина. С кем именно разговаривал президент, представитель Кремля не уточнил.

Владимир Путин, телефонный разговор(2017)|Фото:http://www.kremlin.ru

По его данным, в течение дня Владимир Путин проведет несколько рабочих совещаний, а затем встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Также президент будет присутствовать на традиционном обсуждении послания к Федеральному Собранию.

Песков уточнил, что Путин отдаст ряд поручений и указаний, связанных с обращением. Будут проведены и внутренние рабочие встречи, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в ходе послания Владимир Путин презентовал новую гиперзвуковую ракету.

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Песков обмолвился о важном международном звонке Путина

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Теги: Песков, Путин, послание, звонок



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