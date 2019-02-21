Песков обмолвился о важном международном звонке Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ближайших планах Владимира Путина.

Напомним, в среду Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным посланием. Эксперты отмечают, что большая часть его поручений чиновникам относится к социальной сфере.

По словам Пескова сегодня глава государства будет решать рабочие вопросы в Москве. Также он упомянул, что скоро представители СМИ смогут получить информацию о важном международном звонке Путина. С кем именно разговаривал президент, представитель Кремля не уточнил.

По его данным, в течение дня Владимир Путин проведет несколько рабочих совещаний, а затем встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Также президент будет присутствовать на традиционном обсуждении послания к Федеральному Собранию.

Песков уточнил, что Путин отдаст ряд поручений и указаний, связанных с обращением. Будут проведены и внутренние рабочие встречи, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в ходе послания Владимир Путин презентовал новую гиперзвуковую ракету.