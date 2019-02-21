В Брянске местный житель задержан за ложное "минирование" двух жилых домов

В Брянске задержан местный житель за ложные сообщения о минировании двух жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 21 февраля житель Бежицкого района 1993 г.р позвонил в полицию и сообщил о минировании двух домов по улице Баумана.

"К домам были незамедлительно направлены оперативные службы, проведена комплексная проверка зданий, которая факт минирования не подтвердила", - говорится в сообщении.

В течение двух часов была установлена личность звонившего, после чего он был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

Напомним, по российским регионам идет новая волна телефонного терроризма.