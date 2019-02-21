ФСБ описала схему хищения газа в деле Арашуковых

Советник главы "Газпром Межрегионгаза" Рауль Арашуков и его сообщники открывали фиктивные счета для похищения газа, сообщает РБК со ссылкой на справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.

Документ Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ передала в Следственный комитет РФ (СКР) за неделю до арестов Арашуковых.

Согласно справке, фиктивные счета были либо привязаны к плательщику с недействительным адресом, либо были обезличенными. Так были созданы "условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа".

Поставляемый этим абонентам газ участники ОПС забирали себе, а "Газпрому" сообщали о потерях, в связи с невозможностью взыскать оплату за топливо.

В справке отмечено, что таким путем с 2012 по 2017 год в Ставропольском крае похищено газа на 3,2 млрд руб., а в Карачаево-Черкессии - на 1 млрд руб. С 2007 по март 2016 года в Дагестане этим способом похитили газ на 1,38 млрд руб.

"Иными противоправными способами" члены ОПС Арашукова создали в Дагестане фиктивную потерю топлива на 27,5 миллиарда рублей.

Между тем, по словам адвоката одного из фигурантов Сергея Шишова, в уголовном деле сенатора Рауфа Арашукова и его отца до сих пор нет потерпевшего.

Он отметил, что исходя из фабулы дела, потерпевшим должны были признать "Газпром", но этого все еще не произошло. "Кроме того, от "Газпрома" в деле нет даже заявления о факте хищения газа компании, добавил адвокат.

Советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен под стражу.

Также были задержаны еще несколько человек, топ-менеджеры структур "Газпрома", два человека объявлены в розыск.

В Кремле заявили, что говорить о сбоях в системе управления "Газпромом" после задержания отца сенатора Рауфа Арашукова преждевременно. Необходимо дождаться конца расследования и решения суда, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.