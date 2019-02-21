Климкин заявил, что Крым стал "более украинским"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за пять лет Крым стал "более украинским". Об этом он написал в Facebook, видимо по случаи пятой годовщины начала Крымской весны.

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Кликмин считает, что Крым в составе России "не стал более российским", а напротив, стал "еще более украинским".

"Ведь за эти годы борьбы призыв "Крым – це Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца", – написал он.

По его словам получается, что Крым стал "более украинским" от слогана киевских властей.

Свергнутый президент Украины Виктор Янукович недавно заявил, что если Киев считает Крым украинским, то должен дать возможность крымчанам проголосовать на президентских выборах. Так он прокомментировал решение не открывать на территории России участков для голосования. То есть Киев только называет Крым украинским, а по факту считает его частью России.