21 Февраля 2019
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Экономика Курганская область

В Зауралье инвестпроекты на 1 млрд рублей позволят создать более 600 новых рабочих мест

В Курганской области готовятся к внедрению сразу 9 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд руб., об этом стало известно в ходе заседания экспертного совета фонда "Инвестиционное агентство Курганской области".

Первый замгубернатора Зауралья Андрей Саносян отметил, что реализация этих проектов позволит создать в регионе 625 новых рабочих мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Проекты будут поддержаны в части предоставления земельных участков без проведения торгов, различных микрозаймов и субсидий для возмещения расходов, связанных с приобретением оборудования по договорам лизинга.

В Кургане построят гостиницу, модернизируют одно из промышленных предприятий, а также построят завод, который будет выпускать технику для нефтегазовой отрасли.

Среди других проектов: модернизация производства комбикормов в Шадринске, лесоперерабатывающее производство в Каргапольском районе, в Мишкино будут выпекать хлеб, в Шумихе модернизируют придорожный сервис.

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В Зауралье инвестпроекты на 1 млрд рублей позволят создать более 600 новых рабочих мест

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Теги: инвестиции, Андрей Саносян, рабочие места, Зауралье



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