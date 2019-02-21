В Прикамье приняли поправки в бюджет: увеличат социальные расходы

Депутаты Пермского края на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении два законопроекта, предусматривающие внесение поправок в бюджет на 2019-2021 г., передает корреспондент Накануне.RU.

В краевой парламент оба законопроекта в начале февраля внес губернатор Прикамья Максим Решетников.

Первый законопроект предполагает увеличение доходов краевого бюджета на 352,9 млн руб. в связи с поступлением доходов от возврата организациями нереализованных остатков от субсидий прошлых лет. Расходы возрастут на 1,4 млрд руб. в связи с увеличением финансирования госпрограмм. В частности, законопроект предусматривает выделение денег на ремонт квартир для детей-сирот, строительство распределительных газопроводов, увеличение финансирования Обхода Чусового. Закон принят в первом чтении. Во втором - его примут в конце заседания краевого заксобрания.

Второй законопроект предусматривает увеличение доходов на 964 млн руб., и расходов - на 3 млрд руб. Он предусматривает выделение средств на изъятие земельных участков и объектов недвижимости для расширения дорог Перми в рамках проекта "Пермь-300", капремонт домов, находящихся в предаварийном состоянии, совершенствование оказания медицинской помощи. Проект принят в первом чтении. Поправки к нему принимаются до 1 марта.

Добавим, что также с доходами и расходами возрастет дефицит. На его финансирование средства уже предусмотрены - остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2019 года.