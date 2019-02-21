В Прикамье приняли поправки в бюджет: увеличат социальные расходы

21 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье приняли поправки в бюджет: увеличат социальные расходы

Депутаты Пермского края на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении два законопроекта, предусматривающие внесение поправок в бюджет на 2019-2021 г., передает корреспондент Накануне.RU.

В краевой парламент оба законопроекта в начале февраля внес губернатор Прикамья Максим Решетников.

Первый законопроект предполагает увеличение доходов краевого бюджета на 352,9 млн руб. в связи с поступлением доходов от возврата организациями нереализованных остатков от субсидий прошлых лет. Расходы возрастут на 1,4 млрд руб. в связи с увеличением финансирования госпрограмм. В частности, законопроект предусматривает выделение денег на ремонт квартир для детей-сирот, строительство распределительных газопроводов, увеличение финансирования Обхода Чусового. Закон принят в первом чтении. Во втором - его примут в конце заседания краевого заксобрания.

Второй законопроект предусматривает увеличение доходов на 964 млн руб., и расходов - на 3 млрд руб. Он предусматривает выделение средств на изъятие земельных участков и объектов недвижимости для расширения дорог Перми в рамках проекта "Пермь-300", капремонт домов, находящихся в предаварийном состоянии, совершенствование оказания медицинской помощи. Проект принят в первом чтении. Поправки к нему принимаются до 1 марта.

Добавим, что также с доходами и расходами возрастет дефицит. На его финансирование средства уже предусмотрены - остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2019 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье приняли поправки в бюджет: увеличат социальные расходы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет Пермского края, доходы, расходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.02.2019 08:35 Мск Губернатор Прикамья предложил изменения в бюджет: расходы и дефицит возрастут
Ранее 29.11.2018 10:20 Мск Депутаты Пермского края приняли бюджет на 2019 год
Ранее 26.11.2018 12:30 Мск Бюджет Пермского края пополнится из федеральной казны на 14 миллиардов рублей
Ранее 19.10.2018 14:20 Мск У Пермского края есть реальные перспективы выхода на бездефицитный бюджет в 2022 году
Ранее 18.10.2018 12:55 Мск Депутаты заксобрания Пермского края приняли в первом чтении бюджет
Ранее 12.10.2018 09:05 Мск В первом чтении бюджет Пермского края рассмотрят 18 октября
Ранее 03.10.2018 11:20 Мск Главный финансовый документ Прикамья внесен на рассмотрение в заксобрание
Ранее 27.09.2018 16:15 Мск Увеличатся расходы на "социалку", жилье и развитие: озвучены основные параметры бюджета Прикамья

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 212

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети