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И чтобы никаких ударов в пах: Харитонов согласился на второй бой с Митрионом в мае

Боец Bellator из России Сергей Харитонов согласен провести второй поединок с американцем Мэттом Митрионом.

Напомним, их первая встреча прошла в США в минувшие выходные: на первых же секундах Митрион нанес Харитонову запрещенный сильный удар ногой в пах. Российский боец упал на настил и лежал несколько минут. Продолжить он уже не смог, и поединок был остановлен, а затем объявлен несостоявшимся.

Как пишет "Чемпионат", Сергей согласился на второй бой: планируется, что он пройдет на турнире Bellator 221, который состоится 11 мая этого года. Его главным событием станет противостояние чемпиона организации в легком весе Майкла Чендлера и Патрисиу Фрейре.

Ранее сам Митрион предложил Харитонову повторно провести схватку, пообещав не проводить никаких запрещенных ударов.

Как сообщало Накануне.RU, также Bellator работает над боем Федора Емельяненко в Москве: ожидается, что соперником станет Мирко КроКоп.

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И чтобы никаких ударов в пах: Харитонов согласился на второй бой с Митрионом в мае

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Теги: Харитонов, Митрион, бой, реванш



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Ранее 16.02.2019 09:50 Мск Поединок Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
Ранее 16.02.2019 07:42 Мск Бой Митрион – Харитонов завершился на первых секундах из-за запрещенного удара американца

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