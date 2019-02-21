Медвежья услуга: Instagram-блогеры нелепо хвалят послание президента федеральному собранию

Пиар в блогах популярных артистов, певиц и просто Instagram-красавиц – нередкое сейчас явление, в том числе и когда речь идет о политическом пиаре. С бОльшим трудом можно поверить, что отечественные звезды думают о государственных инициативах по собственной воле, но, допустим, и такое бывает.

Проблема состоит в том, что рассуждения об экологии и налогообложении в блогах, где соседние посты - о тусовках и кроссовках, - выглядят довольно нелепыми.

Так, звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич (32) размышляет по итогам ежегодного обращения президента России к федеральному собранию: "Каждый раз, когда езжу к сестре, да и вообще в Европу, то прихожу в восторг от количества здоровых продуктов. Ведь насколько важен для здоровья этот правильный новый тренд - есть только экологически чистые продукты, полезные, оберегающие нашу жизнь от всевозможных болячек. Поэтому я уверена что нам нужен свой, родной зеленый бренд, без наценок и доступный каждому. И знаете, что, похоже скоро он у нас будет По крайней мере президент сегодня поручил это одному важному собранию) да будет так!" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.). "Одно важное собрание" – в общем, на фоне вчерашнего ляпа от Канделаки на счет "поворота к национал-социализму", даже не так уж ужасно звучит.

А вот уже другая звезда Instagram – "мисс Россия 2007", уроженка Нижневартовска и бывшая студентка Тюменского индустриального университета (ранее ТГНГУ) Ксения Сухинова (31) то ли радуется, то ли сетует: "Весь центр был перекрыт с утра, а все из-за сегодняшнего послания Президента. Слышала, что в ближайшие 6 лет есть план по борьбе с онкологическими заболеваниями, на что потратят триллион рублей. Что безусловно очень радует". Но если Ксения так обеспокоена онкозаболеваниями, почему бы было, например, 4 февраля – во Всемирный день борьбы против рака – не напомнить своим читателям о необходимости регулярного скрининга?

Создается впечатление, что девушкам просто поступила разнарядка, а кругозора и интеллектуальных возможностей качественно выполнить задание – не хватило. И читатели это чувствуют. Вот что, например, пишут Хилькевич в комментариях про "поручение президента очень важному собранию": "Фу, тупой фальшивый пост", "Отписываюсь...", "Господь Бог... дай этой женщине написавшей пост хоть каплю мозгов, прежде чем писать такую чушь в этом посте за деньги...", "Раньше брендом , детка, у нас ГОСТ был! И вся продукция, была отличная, его необходимо восстановить, а не сидеть велосипед придумывать!".