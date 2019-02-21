ФАС подготовила концепцию антимонопольного кодекса

ФАС подготовила концепцию антимонопольного кодекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Служба подготовила концепцию конкурентного кодекса, который мог бы систематизировать нормы антимонопольного законодательства.

"Появление такого кодекса сделает систему более стабильной и будет плюсом к правильному регулированию экономических отношений. Что касается содержания, то он может охватить не только положения Закона о защите конкуренции, но и, например, рекламного законодательства и тарифного регулирования", - прокомментировал замглавы ФАС Сергей Пузыревский.